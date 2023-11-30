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Политика ,  
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Власти Киргизии поручили за один день закрыть все притоны в стране

Вице-премьер Киргизии приказал закрыть все интим-салоны в стране за сутки
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Киргизии до 1 декабря должны закрыть все заведения по оказанию интимных услуг, заявил вице-премьер и глава госкомитета нацбезопасности (ГКЦК) Камчыбек Ташиев, выступая на церемонии открытия нового здания Балыкчинского городского отдела управления ведомства. Видео с речью Ташиева опубликовал портал Kaktus Media.

«Губернаторы, с сегодняшнего дня займитесь. У вас осталось 15 часов. Если где-нибудь, на какой-нибудь территории, мы выявим какой-нибудь притон, сразу будем увольнять мэра города, акима, губернатора и будем призывать к ответственности органы правопорядка», — сказал Ташиев.

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3 ноября в Бишкеке сотрудники правоохранительных органов закрыли притон с секс-работницами из Пакистана и задержали несколько сотрудников милиции. По информации пресс-службы ГКНБ, их подозревают в организации борделя и регулярном сборе с проституток денег за «покровительство».

С 25 по 26 ноября в Бишкеке провели рейды по адресам, на месте которых обнаружили десять притонов, в том числе под видом массажных салонов.

В результате были задержаны десять организаторов и владельцев притонов, а также 70 девушек в возрасте от 18 до 30 лет из различных регионов Киргизии, среди которых были также студентки столичных вузов.

Проституцию в Киргизии легализовали в 1998 году, хотя организация публичных домов и сутенерство наказывается законом до пяти лет лишения свободы.

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Теги
Киргизия проституция сутенерство
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