В Ижевске завели дело после смерти трех отравившихся хлором пожилых в пансионате

Три жильца пансионата для пожилых умерли от отравления хлором в Ижевске

Фото: Никита Попов / РБК

В Ижевске три постояльца пансионата для пожилых отравились парами хлора и умерли, за жизнь еще одной пострадавшей борются медики. Об этом сообщили РБК в управлении Следственного комитета по Удмуртии.

По информации ведомства, накануне 82-летняя постоялица пансионата растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки помещения. В результате парами хлора отравились четыре женщины, также живущие в учреждении.

Следственный комитет завел уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). Виновным грозит до шести лет лишения свободы.

В сентябре четверо посетителей фитнес-центра в Сергиевом Посаде отравились парами хлора. Следственный комитет завел уголовное дело по той же статье. Как уточнили в подмосковной прокуратуре, отравились в том числе трое детей. Телеграм-канал Mash писал, что их госпитализировали, еще один пострадавший мужчина не стал ложиться в больницу.

В прокуратуре отметили, что люди отравились из-за неисправности насосно-циркулирующего оборудования: в бассейн попало большое количество хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора.