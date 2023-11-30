Власти Японии и Китая призвали использовать вклад Киссинджера в политику

Генри Киссинджер (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил соболезнования в связи со смертью экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. Его слова приводит The Japan Times.

«Я хотел бы выразить самое искреннее уважение к его великим достижениям», — сказал Кисида. Он добавил, что Киссинджер внес «значительный вклад в региональный мир и стабильность, включая нормализацию дипломатических отношений между США и Китаем».

Председатель Китая Си Цзиньпин направил президенту США Джо Байдену соболезнования в связи со смертью экс-госсекретаря, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбин. По его словам, Киссинджер «издавна заботился и поддерживал развитие китайско-американских отношений, посетив Китай более сотни раз».

Вэньбин добавил, что Китай и США должны продвигать стратегическое видение Киссинджера в нынешних отношениях, включая «политическую смелость и дипломатическую мудрость».

Генри Киссинджер умер в своем доме в Коннектикуте 29 ноября, ему было 100 лет. О смерти политика сообщила его консалтинговая фирма. Киссинджер занимал ключевые посты во время холодной войны, был идеологом разрядки отношений США и СССР, восстановил связи США и Китая. В 1973 году он подписал Парижское мирное соглашение о прекращении войны во Вьетнаме, за что был удостоен Нобелевской премии мира.

Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования супруге политика Нэнси Киссинджер. Он заявил, что бывший госсекретарь был выдающимся дипломатом и с его именем связана «прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности».