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Власти Японии и Китая призвали использовать вклад Киссинджера в политику

Спикер МИДа Вэньбин: Киссинджер заботился о китайско-американских отношениях
Генри Киссинджер
Генри Киссинджер (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил соболезнования в связи со смертью экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. Его слова приводит The Japan Times.

«Я хотел бы выразить самое искреннее уважение к его великим достижениям», — сказал Кисида. Он добавил, что Киссинджер внес «значительный вклад в региональный мир и стабильность, включая нормализацию дипломатических отношений между США и Китаем».

Председатель Китая Си Цзиньпин направил президенту США Джо Байдену соболезнования в связи со смертью экс-госсекретаря, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбин. По его словам, Киссинджер «издавна заботился и поддерживал развитие китайско-американских отношений, посетив Китай более сотни раз».

Вэньбин добавил, что Китай и США должны продвигать стратегическое видение Киссинджера в нынешних отношениях, включая «политическую смелость и дипломатическую мудрость».

Жизнь и взгляды Генри Киссинджера в 15 цитатах
Политика
Генри Киссинджер&nbsp;во&nbsp;время визита в Париж в 1973 году

Генри Киссинджер умер в своем доме в Коннектикуте 29 ноября, ему было 100 лет. О смерти политика сообщила его консалтинговая фирма. Киссинджер занимал ключевые посты во время холодной войны, был идеологом разрядки отношений США и СССР, восстановил связи США и Китая. В 1973 году он подписал Парижское мирное соглашение о прекращении войны во Вьетнаме, за что был удостоен Нобелевской премии мира.

Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования супруге политика Нэнси Киссинджер. Он заявил, что бывший госсекретарь был выдающимся дипломатом и с его именем связана «прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности».

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Генри Киссинджер Япония Китай Фумио Кисида США
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