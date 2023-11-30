Президент Германии полчаса прождал на трапе в Катаре, пока его встретят

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер около получаса ожидал на вершине трапа самолета, пока его официально встретят, сообщает Bild. В Доху немецкий президент прибыл накануне для переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, чтобы обсудить освобождение из заложников граждан Германии.

По данным издания, Штайнмайер приземлился в столице Катара вовремя, однако его никто не встретил. Президент стоял на трапе «с недовольным лицом и скрещенными руками», отмечает издание. В ответ на звонок главы протокольной службы немецкой стороне сообщили, что «президент должен был пить чай в аэропорту, чтобы убить время», однако Штайнмайер предпочел ждать на вершине трапа. В публикации говорится, что президент прождал около получаса при 30-градусной жаре. В результате Штайнмайера все же встретил госминистр иностранных дел Катара Султан бен Саад Аль Мурайхи.

По данным Tagesspiegel, самолет немецкого президента прилетел раньше, чем планировалось. С этим была связана задержка.

Переговоры c эмиром продлились около полутора часов, после них Штайнмайер вышел «в довольно хорошем настроении», отмечает Bild.

24 ноября началось перемирие между Израилем и ХАМАС. Изначально оно было согласовано на четыре дня, однако 27 ноября его продлили еще на два, а 30-го — еще на день. Режим прекращения огня позволил сторонам начать обмен захваченными ХАМАС заложниками и палестинцами, заключенными в израильских тюрьмах (с обеих сторон это женщины и дети).