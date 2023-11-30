Мэр Алма-Аты сообщил о гибели гражданина России при пожаре в хостеле

Россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате

Среди 13 погибших во время пожара в хостеле в Алма-Ате есть гражданин России, сообщил глава городской администрации Ерболат Досаев.

«Один из найденных гражданин Узбекистана, один — гражданин Республики Саха, остальные — казахстанцы», — цитирует его Informburo.kz.

«Интерфакс-Казахстан» в администрации Алма-Аты сообщили, что, по предварительным данным, могли погибнуть двое россиян и гражданин Узбекистана. «Остальные, предположительно, граждане Казахстана», — сказал собеседник агентства, отметив, что опознание тел погибших продолжается.

Пожар произошел около 5:33 по местному времени (2:33 мск) в трехэтажном здании на улице Ади Шарипова. Помещение, в котором произошло возгорание, было переоборудовано под хостел. Огонь, по предварительным данным, охватил около 30 кв. м, его удалось потушить за час. На месте пожара спасатели обнаружили 13 тел — погибшие могли отравиться угарным газом. Всего в момент пожара в хостеле находились 72 человека, 59 из них самостоятельно эвакуировались.