При пожаре в хостеле в Алма-Ате погибли 13 человек

При пожаре в хостеле в Алма-Ате погибли 13 человек

В Алма-Ате в результате пожара в хостеле погибли 13 человек, передает Tengrinews со ссылкой на городской департамент по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в подвале трехэтажного здании на улице Ади Шарипова около 05:33 по местному времени (02:33 мск). Помещение, где произошло возгорание, было переоборудовано под хостел.

Спустя час огонь потушили, площадь пожара, по предварительным данным, составила 30 кв. м, уточнили в департаменте.

Спасатели обнаружили на месте пожара 13 тел. По предварительным данным, люди погибли в результате отравления угарным газом. Причина их гибели, как и причина пожара, еще устанавливается, добавили в ведомстве.

В общей сложности, к моменту начала пожара, в хостеле находились 72 человека, 59 из них покинули помещения самостоятельно.

Утром 18 ноября в районе 290 км трассы Пермь — Екатеринбург в Свердловской области загорелась кровля гостиницы. Огонь охватил 1 тыс. кв м, его потушили к вечеру. Сотрудники и постояльцы гостиницы, по информации МЧС, самостоятельно покинули здание, пострадавших не было.