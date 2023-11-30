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Палестино-израильский конфликт ,  
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WP узнала о требовании США к Израилю по плану наступления на юг Газы

WP: США требуют от Израиля не повторять ситуацию с севером на юге секторе Газа
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Соединенные Штаты требуют от Израиля не повторять ситуацию, возникшую на севере сектора Газа, при наступлении на юг анклава, передает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Израильские военные «не могут делать то, что они делали на севере, и на юге», сказал изданию высокопоставленный представитель американской администрации. По словам другого высокопоставленного чиновника, администрация США предупредила Израиль о необходимости провести на юге сектора Газа «кампанию другого типа».

«Мы ясно дали израильтянам понять, что не поддерживаем проведение их операций на юге, пока у них не будет плана по обращению с увеличившимся в последнее время числом гражданского населения [на юге анклава]», — приводит газета слова координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джона Кирби. О том, что при продолжении боевых действий на юге сектора Газа необходимо учесть опыт наступления на север анклава, в эфире CBS заявил и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Администрация США настаивает на строгих ограничениях операций вокруг «зон деконфликта», сказал изданию один из собеседников. Речь идет об объектах ООН, больницах, школах и другой инфраструктуре, где укрываются беженцы, находящиеся там люди должны быть «ограждены от кинетической активности», добавил чиновник.

Израильская сторона проявила «восприимчивую» реакцию в ходе закрытых переговоров, отметил в беседе с The Washington Post представитель американской администрации.

По информации Axios, беспокойство из-за подготовки Израиля к началу боев на юге сектора Газа выразил и президент США Джо Байден. Об этом он заявил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, рассказали изданию два американских чиновника. По их словам, Байден призвал Нетаньяху не повторять опыт боевых действий в северной части анклава в его южных районах.

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Сейчас между Израилем и ХАМАС действует перемирие. Нетаньяху подчеркивал, что после его прекращения армия страны вернется к достижению своей цели — это уничтожение ХАМАС.

Израиль не раз призывал население северной части сектора Газа эвакуироваться на юг анклава, ХАМАС призывал жителей не делать этого. По данным Управления по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) ООН, свои дома в регионе вынужденно покинули 1,7 млн из порядка 2 млн жителей.

Теги
сектор Газа ХАМАС Израиль
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