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Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отсутствия тепла и света

Жители Одессы перекрыли дорогу в знак протеста из-за отсутствия тепла и света

Жители Одессы перекрыли дорогу в знак протеста из-за отсутствия тепла и света в домах течение нескольких дней, передает портал «Vesti.ua» и «Новости Одессы».

По информации «Vesti.ua», жители перекрыли дорогу в центре города и стали ждать главу администрации. Однако акцию прервали сигналы воздушной тревоги, пишет портал. Воздушную тревогу в Одессе объявили около 21:15 мск, к 23:00 ее отменили, передает «Суспiльне». Издание также писало о взрывах в Одесской области.

«Vesti.ua» пишут, что свет отсутствует в домах на нескольких улицах в течение четырех дней. Также части домов нет воды и газа, большая часть из них находится к югу в Киевском районе города, передает портал.

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Фото:Алексей Павлишак / Reuters

26 ноября на Одессу обрушился сильный снегопад. Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в регионе без света остались 234 населенных пункта. К вечеру 29 ноября их число сократилось до 180. По данным «Vesti.ua», без света к середине дня оставалось порядка 54 тыс. семей.

Ураганный ветер с порывами до 40 м/c 26 ноября также накрыл Крым. К утру 29 ноября без света в регионе оставались 43 тыс. человек. В 116 населенных пунктах частично пропало водоснабжение, нарушений с подачей газа не было. Власти оценили ущерб региону в 1,3 млрд руб.

Теги
Одесса протест перекрытие движения отключение электричества теплоснабжение
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