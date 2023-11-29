Путин пообещал проработать идею о научном дайвинге в России

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Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать идею развития научного дайвинга в стране. Об этом глава государства заявил на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

На встрече с президентом морской биолог, начальник научно-водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ Александр Семенов сообщил, что в России нет научного дайвинга и нет схемы, по которой ученые, не будучи водолазами, могли бы совершать погружения в рабочее время.

Он также заявил о желании, чтобы ученые могли работать со студентами, обучающимися на морских биологов, чтобы они могли погружаться и изучать подводный мир.

«Мне очень нравится то, что вы сказали, я полностью разделяю ваш оптимизм по поводу перспектив, по поводу важности ваших исследований. Это действительно океан возможностей в океане. Так что изложите, пожалуйста, как вы это видите, я обещаю, что я отдам это в проработку в правительство, в администрацию. Коллеги подумают, мы найдем решение», — сказал Путин.

В декабре 2022 года президент рассказал, что имеет опыт занятий дайвингом. Во время визита в «Дом молодежи» в Манеже 22 декабря Путин познакомился с девушкой в инвалидной коляске, которая рассказала ему о своих занятиях дайвингом и о том, что может погружаться на глубину 40 м. «Не надо, это очень глубоко. Я на 5 м опускаюсь, и мне кажется, и это слишком много», — сказал глава государства, уточнив, что говорит о погружении с аквалангом.