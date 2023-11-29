 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Путин пообещал проработать идею о научном дайвинге в России

Путин пообещал поручить правительству проработать развитие научного дайвинга
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать идею развития научного дайвинга в стране. Об этом глава государства заявил на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

На встрече с президентом морской биолог, начальник научно-водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ Александр Семенов сообщил, что в России нет научного дайвинга и нет схемы, по которой ученые, не будучи водолазами, могли бы совершать погружения в рабочее время.

Он также заявил о желании, чтобы ученые могли работать со студентами, обучающимися на морских биологов, чтобы они могли погружаться и изучать подводный мир.

«Мне очень нравится то, что вы сказали, я полностью разделяю ваш оптимизм по поводу перспектив, по поводу важности ваших исследований. Это действительно океан возможностей в океане. Так что изложите, пожалуйста, как вы это видите, я обещаю, что я отдам это в проработку в правительство, в администрацию. Коллеги подумают, мы найдем решение», — сказал Путин.

ВШЭ составила рейтинг мер научной поддержки в России
Общество
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В декабре 2022 года президент рассказал, что имеет опыт занятий дайвингом. Во время визита в «Дом молодежи» в Манеже 22 декабря Путин познакомился с девушкой в инвалидной коляске, которая рассказала ему о своих занятиях дайвингом и о том, что может погружаться на глубину 40 м. «Не надо, это очень глубоко. Я на 5 м опускаюсь, и мне кажется, и это слишком много», — сказал глава государства, уточнив, что говорит о погружении с аквалангом.

Теги
Владимир Путин дайвинг биологические исследования ученые
Материалы по теме
Путин утвердил условия получения стипендии в 75 тыс. руб.
Экономика
«Ведомости» узнали о составлении списков общавшихся с иностранцами ученых
Общество
Минобрнауки ответило на данные о списках общавшихся с иностранцами ученых
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 97,65 (+0,58) Инвестиции, 29 ноя, 18:05 Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 88,88 (+0,27) Инвестиции, 29 ноя, 18:05
Аудиторы нашли у «Авроры» нарушения в программе субсидируемых рейсов Бизнес, 00:00
Организаторы IPO Совкомбанка оценили его стоимость Финансы, 00:00
Власти Крыма сообщили о взломе интернет-провайдеров «врагом» Политика, 29 ноя, 23:52
Членам правительства Франции запретили пользоваться Telegram и WhatsApp Политика, 29 ноя, 23:40
Почему прогулки на свежем воздухе стали роскошью: новые тренды горожан РБК и Ahead, 29 ноя, 23:32
Захарян впервые попал в стартовый состав в матче Лиги чемпионов Спорт, 29 ноя, 23:30
«Террористы в тюрьмах Европы живут лучше, чем мой сын в плену ХАМАС» Политика, 29 ноя, 23:28
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Консульство назвало подозреваемого в убийстве россиянок в Бодруме Общество, 29 ноя, 23:17
Дружественные инопланетяне, кунцхаус и дуриан: где это построено РБК и ЛСР, 29 ноя, 23:10
Освобождение захваченных ХАМАС россиянок. Видео Политика, 29 ноя, 23:08
В Одессе прозвучали взрывы Политика, 29 ноя, 23:06
Автогол вратаря МЮ лишил команду победы в матче Лиги чемпионов Спорт, 29 ноя, 23:05
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 29 ноя, 22:58
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 29 ноя, 22:47