В Москве на Красной площади открыли ГУМ-каток, сообщается на его сайте.

Открытие состоялось вечером 28 ноября. ТАСС и «РИА Новости» пишут, что перед гостями на церемонии выступили фигуристы Камила Валиева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Купить билеты на каток можно с 29 ноября. Он будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00 мск до 28 февраля 2023 года. На один день запланировано девять сеансов по часу.

В будние дни взрослый билет будет стоить 600 руб., детский (с 7 до 12 лет) — 300 руб., а в выходные и праздничные дни — 700 и 400 руб. соответственно. Дети до 7 лет могут пойти на каток бесплатно, если билет купил сопровождающий взрослый. Для пенсионеров сеанс в будние дни обойдется в 200 руб., а в выходные и праздники — 300 руб.

Общая площадь катка — 2700 кв. м. В этом году ему исполняется 17 лет.