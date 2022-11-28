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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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На Красной площади открыли ГУМ-каток

На Красной площади в Москве открыли ГУМ-каток

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Певецы Бедрос и Филипп Киркоров Актеры Михаил Тройник и&nbsp;Юлия Пересильд Певица Derzy Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фигуристка Камила Валиева Фигуристка Камила Валиева Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Певица Жасмин и фигуристка Татьяна Навка Фигуристки Татьяна Навка и Камила Валиева Телеведущая Елена Малышева Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Анастаия Ракова и предприниматель Михаил Куснирович Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве на Красной площади открыли ГУМ-каток, сообщается на его сайте.

Открытие состоялось вечером 28 ноября. ТАСС и «РИА Новости» пишут, что перед гостями на церемонии выступили фигуристы Камила Валиева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Купить билеты на каток можно с 29 ноября. Он будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00 мск до 28 февраля 2023 года. На один день запланировано девять сеансов по часу.

В будние дни взрослый билет будет стоить 600 руб., детский (с 7 до 12 лет) — 300 руб., а в выходные и праздничные дни — 700 и 400 руб. соответственно. Дети до 7 лет могут пойти на каток бесплатно, если билет купил сопровождающий взрослый. Для пенсионеров сеанс в будние дни обойдется в 200 руб., а в выходные и праздники — 300 руб.

Общая площадь катка — 2700 кв. м. В этом году ему исполняется 17 лет.

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Теги
каток Москва ГУМ Красная площадь
Новогодний Миллиард
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Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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