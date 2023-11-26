Северное сияние над Ленобластью и Карелией. Фото

Северное сияние в ночь на 26 ноября могли наблюдать жители Пермского края, Ленинградской области и Карелии. Его вызвали магнитные бури.

Северное сияние, или аврора (Aurora Borealis), — оптическое явление, при котором верхний слой атмосферы планеты светится зелеными, красными, желтыми, синими и фиолетовыми цветами. Несмотря на название, это природное явление можно наблюдать и в Южном полушарии, например в Австралии. Однако там его называют южным сиянием.