Северное сияние над Ленобластью и Карелией. Фото
Северное сияние в ночь на 26 ноября могли наблюдать жители Пермского края, Ленинградской области и Карелии. Его вызвали магнитные бури.
Северное сияние, или аврора (Aurora Borealis), — оптическое явление, при котором верхний слой атмосферы планеты светится зелеными, красными, желтыми, синими и фиолетовыми цветами. Несмотря на название, это природное явление можно наблюдать и в Южном полушарии, например в Австралии. Однако там его называют южным сиянием.
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