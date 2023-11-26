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Общество ,  
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Северное сияние над Ленобластью и Карелией. Фото

Появились кадры северного сияния в Ленинградской области и Карелии

Северное сияние в ночь на 26 ноября могли наблюдать жители Пермского края, Ленинградской области и Карелии. Его вызвали магнитные бури.

Посёлок Терву, Карелия
(Фото: Татьяна Барчугова)
Фото: Роман Кузнецов
Фото: Ксения Гусева
Фото: Катя Стрельникова
В районе Борисовой Гривы, Ленинградская область
(Фото: Александр Лешуков)

Северное сияние, или аврора (Aurora Borealis), — оптическое явление, при котором верхний слой атмосферы планеты светится зелеными, красными, желтыми, синими и фиолетовыми цветами. Несмотря на название, это природное явление можно наблюдать и в Южном полушарии, например в Австралии. Однако там его называют южным сиянием.

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Теги
Северное сияние Карелия Ленинградская область Пермский край

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*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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