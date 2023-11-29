Армения созвала совещание из-за спора с Россией по ввозу продуктов

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Армения обсудит с Москвой ситуацию с отказом ввозить в Россию армянскую продукцию в рамках Евразийской экономической комиссии. Об этом заявил министр экономики республики Ваан Керобян, комментируя заявление Россельхознадзора, передает агентство «Новости-Армения».

В Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

«Недавняя публикация Россельхознадзора и имеющаяся информация тщательно изучаются нашими соответствующими органами. Мы должны понять суть проблемы. Одновременно с этим Министерство экономики Армении и коллеги из ЕЭК инициировали обсуждение, которое состоится на этой неделе», — сказал Керобян.

Накануне, 28 ноября, Россельхознадзор сообщил, что в 2023 году было зафиксировано 72 случая обнаружений карантинных вредных организмов в цветочной и плодоовощной продукции, которая была ввезена из Армении. Помимо этого, с 24 по 26 ноября выявлено 36 фактов ввоза в Россию зараженных цветов, овощей и фруктов с фитосанитарными сертификатами, полученными армянскими властями.

«В растительной продукции были выявлены карантинные для стран — членов ЕАЭС объекты: восточная плодожорка, вирус мозаики пепино, вирус коричневой морщинистости плодов томата, западный цветочный трипс», — объяснили в ведомстве.

Также в ноябре было обнаружено пять случаев превышения максимально допустимых уровней содержания пестицидов в томатах, клубнике, яблоках и винограде, поступивших из Армении, добавили там, отметив, что это «может свидетельствовать о нарушении производителями регламентов применения пестицидов».

В Россельхознадзоре подчеркнули, что правила досмотра и оформления грузов, следующих из Армении, не изменились. При этом последние пять дней на КПП «Верхний Ларс» на грузино-российской границе (в Россию из Армении можно проехать через Грузию) стоят «сотни армянских грузовиков» с сельскохозяйственной продукцией, цветами, рыбой и др., передает «Новости-Армения». Источник «Коммерсанта» в администрации грузинского поселка Степанцминда, расположенного недалеко от североосетинского участка российско-грузинской границы, сообщил, что 29 ноября там образовалась пробка примерно из 1 тыс. грузовиков из Армении.

Глава армянского Минэка Керобян назвал странным, что за целый год Россия не пропускала через границу 35 машин, а теперь — то же число за два дня. Он добавил, что не видит в данной ситуации политических элементов, но «ситуация странная».