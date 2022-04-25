Потолок рухнул в кафе в аэропорту Владивостока

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В кафе в здании аэропорта Владивостока частично обрушился потолок, сообщили РБК в пресс-службе АО «Международный аэропорт Владивостока».

«24 апреля в одном из кафе произошло частичное разрушение поддерживающего профиля системы крепления потолка Грильято», — говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что инцидент произошел около 17:15 (10:15 мск), в месте обрушения пассажиров не было.

«В настоящий момент ведется выяснение причин инцидента. Произошедшая ситуация не повлияла на работу воздушной гавани, аэропорт Владивосток работал в штатном режиме», — добавили там.

1 сентября 2021 года потолок обрушился на учеников гимназии №155 в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на первом уроке у учеников младших классов. На кадрах одного из видео, на котором зафиксировали инцидент, видно, что куски навесного потолка лежат на партах учеников, а также на полу рядом с ними. Глава администрации Центрального района Максим Мейксин сообщил, что в результате ЧП никто не пострадал. По его словам, в течение дня кабинет собирались восстановить.