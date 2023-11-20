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Военная операция на Украине ,  
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В России объявили в розыск победительницу «Евровидения»

МВД России объявило в розыск украинскую певицу Джамалу
Сюжет
Военная операция на Украине
Джамала является победительницей «Евровидения-2016», где она исполнила песню о сталинской депортации крымских татар. В 2022 году певица выступила против военной операции на Украине, она собирала деньги на помощь Киеву
Певица&nbsp;Джамала&nbsp;(настоящее имя -&nbsp;Сусанна Джамаладинова)
Певица Джамала (настоящее имя - Сусанна Джамаладинова) (Фото: Michael Campanella / Getty Images)

МВД России объявило в розыск украинскую певицу и победительницу «Евровидения» 2016 года Джамалу (настоящее имя — Сусанна Джамаладинова). Информация об этом появилась в базе ведомства.

Причина для розыска в базе не указана, но уточняется, что певица разыскивается по статье Уголовного кодекса.

По данным телеграм-канал Shot, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). В зависимости от конкретного пункта этой статьи максимальное наказание составляет до пяти, десяти или пятнадцати лет лишения свободы. Поводом для уголовного дела стала публикация артистки о событиях в Буче, сделанная в апреле 2022 года, уточняет Shot.

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Джамала родилась 27 августа 1983 года в городе Ош в Киргизской ССР. В 1989 году она вместе с семьей переехала в село Малореченское в Крыму. В 2016 году Джамала выиграла «Евровидение» с песней «1944» о сталинской депортации крымских татар в 1944 году (отец певицы является крымским татарином).

В 2022 году певица выступила против российской военной операции и вместе с детьми уехала с Украины. В марте того же года она выступила на немецком отборе на «Евровидение-2022», в результате которого, по ее словам, было собрано €67 млн. Средства она собиралась потратить на помощь Украине.

В апреле «Известия» писали, что Джамала оказалась в списке украинских артистов, которым запретили въезд на территорию России сроком на 50 лет.

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В ноябре того же года певица встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, в декабре — с президентом США и первой леди Джо и Джилл Байден.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
певица розыск МВД Украина
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