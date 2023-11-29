 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер кинокритик Андрей Шемякин

Умер киновед и ведущий программы «Документальная камера» Андрей Шемякин
Андрей Шемякин
Андрей Шемякин (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Скончался российский киновед, кинокритик, режиссер документальных фильмов Андрей Шемякин. Об этом сообщает газета «Культура» со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.

Шемякину было 68 лет. Прощание с ним пройдет в Центральном доме кинематографистов в Москве в 11:00 мск 1 декабря.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Союза кинематографистов.

Михалков отказался считать кинокритиками присудивших приз Навальному
Общество
Никита Михалков

Андрей Шемякин родился 12 января 1955 года в Вильнюсе. Окончил филологический факультет Московского государственного университета, учился в аспирантуре Института мировой литературы имени А.М. Горького. Работал в Научно-исследовательском институте киноискусства, преподавал в Российском государственном гуманитарном университете и МГУ.

Шемякин — автор более тысячи публикаций о кино. Со второй половины 1990-х годов он работал на телевидении. В течение многих лет вел программу «Документальная камера» на телеканале «Культура».

В 2011–2015 годах Шемякин возглавлял Гильдию киноведов и кинокритиков России. С марта он состоял в правлении российской Гильдии кинодраматургов.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: как повысить эффективность
Теги
кинокритик кино некролог Союз кинематографистов
Материалы по теме
Фильмы Навального получили премию кинокритиков «Белый слон»
Политика
Кинокритик Антон Долин заявил об увольнении из «Вечернего Урганта»
Общество
Кинокритики оценили шансы российских фильмов в борьбе за «Оскар»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 97,07 (-0,09) Инвестиции, 28 ноя, 16:49 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 88,61 (-0,09) Инвестиции, 28 ноя, 16:49
Зачем экс-сотрудники PayPal устраивают мастермайнды. И как сделать то же Pro, 14:51
Архитектура по-новому: какими станут здания будущего РБК и Ahead, 14:46
Умер кинокритик Андрей Шемякин Общество, 14:44
Строим будущее: как инициатива цифровизации изменит строительную отрасль Тренды, 14:41
«Яндекс» рассказал, как помочь застрявшему в снегу роботу-доставщику Технологии и медиа, 14:36
От зефира до софта: как российский бизнес переоткрывает экспорт Национальные проекты, 14:36
Токсичные и непродуктивные: как правильно проводить видеоконференции РБК и SberJazz, 14:34
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Как повысить трафик с помощью оптимизации изображений: чек-лист Pro, 14:33
Казахстан назвал пользу от укрепления отношений с ЕС и США Политика, 14:24
Без «жира этого мира»: в чем смысл современного искусства РБК и СберПервый, 14:22
Жителей города в Волгоградской области на шесть дней оставят без воды Общество, 14:21
В НХЛ отменили победный гол, когда команды ушли в раздевалку. Видео Спорт, 14:19
За счет чего Красноярский край вошел в лидеры по привлечению инвестиций Новая экономика, 14:16
«Многие процессы могут не работать»: как компании выйти на рынок ОАЭ Pro, 14:15