Умер кинокритик Андрей Шемякин

Андрей Шемякин (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Скончался российский киновед, кинокритик, режиссер документальных фильмов Андрей Шемякин. Об этом сообщает газета «Культура» со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.

Шемякину было 68 лет. Прощание с ним пройдет в Центральном доме кинематографистов в Москве в 11:00 мск 1 декабря.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Союза кинематографистов.

Андрей Шемякин родился 12 января 1955 года в Вильнюсе. Окончил филологический факультет Московского государственного университета, учился в аспирантуре Института мировой литературы имени А.М. Горького. Работал в Научно-исследовательском институте киноискусства, преподавал в Российском государственном гуманитарном университете и МГУ.

Шемякин — автор более тысячи публикаций о кино. Со второй половины 1990-х годов он работал на телевидении. В течение многих лет вел программу «Документальная камера» на телеканале «Культура».

В 2011–2015 годах Шемякин возглавлял Гильдию киноведов и кинокритиков России. С марта он состоял в правлении российской Гильдии кинодраматургов.