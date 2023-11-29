Жителей райцентра в Волгоградской области на шесть дней оставят без воды

Жителей города в Волгоградской области на шесть дней оставят без воды

Фото: IMAGO / Eibner / ТАСС

В городе Котово Волгоградской области на шесть дней прекратят централизованную подачу воды, объявила администрация Котовского района.

Подачу воды приостановят с 30 ноября по 5 декабря. Причиной в администрации назвали проведение «врезки шести технических вставок для соединения с новым водоводом Филино — Котово». Жителям города пообещали привозить питьевую и техническую воду по графику.

«Очень прошу с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, ведь новый водовод жизненно необходим району и без временной приостановки подачи воды завершить ремонт водовода просто невозможно», — говорится в сообщении администрации.

В середине сентября глава Котовского района Сергей Чумаков написал в своем телеграм-канале, что все ремонтные работы на водоводе будут завершены к 1 декабря, передает издание Vl1.ru. По его словам, из бюджета Волгоградской области на это выделили 632 млн руб.

Подачу воды в Котово неоднократно прекращали из-за аварий и ремонтных работ на водоводе Филино — Котово, последний раз администрация сообщала об этом 5 октября. Тогда холодной воды не было 12 часов. В конце октября в Котово произошел прорыв водовода, в результате которого также временно прекратилась подача воды, сообщало издание Vl1.ru со ссылкой на пост в телеграм-канале главы города Натальи Ефимченко.

Из-за систематических перебоев водоснабжения в Котово прокуратура Волгоградской области проводила проверку. В ведомстве заявили, что причиной проблем стал «100% износ сети водоснабжения» протяженностью свыше 190 км. Из-за загрязнения почв после прорыва канализационной сети было возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК).