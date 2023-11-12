Жители двух районов Воронежа остались без воды из-за коммунальной аварии
Коммунальная авария в Воронеже оставила без воды жителей Центрального и части Коминтерновского районов, сообщили в компании «Росводоканал».
В ночь на 12 ноября в камере водопровода диаметром 700 мм произошла утечка холодной воды, подачу воды остановили в Центральном районе. К утру специалисты осушили камеру и приступили к замене поврежденного участка.
«Это крупный водовод, который обеспечивает подачу ресурса сразу в два района города. Именно поэтому холодное водоснабжение ограничено в Центральном, а также в части Коминтерновского района», — говорится в публикации. К 15:15 (совпадает с мск) работы вышли на финальную стадию, их планируют завершить к вечеру, сообщили в «Росводоканале».
Городская администрация пишет, что причиной аварии стала трещина корпуса запорной арматуры. По ее данным, в Центральном районе проживает свыше 154 тыс. человек, в Коминтерновском — 319 тыс. Точное количество абонентов, которые остались без водоснабжения, не указано.
Во Владивостоке 9 ноября 20 тыс. человек остались без горячей воды, тепла и света из-за двух аварий на коммунальных сетях. Региональная прокуратура организовала проверку, в ведомстве пообещали уделить особое внимание перерасчету платы за фактически неоказанные услуги.
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