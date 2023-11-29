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Шторм в Новороссийске, который мешает открыть порт

Появились кадры шторма в Новороссийске, из-за которого не открыть порт

Шторм в Новороссийске, который мешает открыть порт
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На Черном море сохраняются сильные волны, следует из видео, которое сняли в порту сотрудники Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). «Как видите, высота волн довольно большая, перехлестывает защиту ГВС, высота которой — 7,5 метра. Пока действует штормовое предупреждение капитана морского порта Новороссийск», — сообщили РБК в КТК. Там сообщили, что ждут «погодного окна», чтобы провести загрузку хотя бы нескольких судов. По данным Гидрометцентра России, в городе сегодня 12 градусов тепла, ветер достигает 10 м/с.

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Фото:Алексей Павлишак / Reuters

Теги
шторм Новороссийск Черное море
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