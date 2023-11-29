Саудовцы купят 10% акций крупнейшего аэропорта в Лондоне за £1 млрд

Испанская инфраструктурная группа и совладелец британского аэропорта Хитроу Ferrovial продает 25% доли в материнской компании аэропорта за £2,4 млрд (около $3 млрд), сообщает Financial Times.

В результате сделки Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) приобретет 10% акций компании за £1 млрд (около $1,3 млрд), а французская независимая частная инвестиционная компания Ardian — еще 15%.

Суверенный фонд Саудовской Аравии основали в 1971 году, управление им всегда находилось в руках правящей династии. Цель фонда — диверсификация экономики страны для финансовой помощи компаниям и отраслям, не связанным с экспортом нефти. Сейчас председателем фонда является наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, его суммарные активы достигают $620 млрд.

В Саудовской Аравии фонд контролирует большинство крупнейших компаний, таких как Saudi National Bank и Saudi Telecom Co. За пределами страны компания также владеет обширными активами, в том числе долей в Uber и Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России).

Ardian — ведущий игрок в сфере инфраструктуры, компания вложила значительные средства в транспортные активы, включая аэропорты по всей Европе и высокоскоростные железнодорожные линии во Франции.