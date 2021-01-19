Хитроу потерял звание самого загруженного аэропорта по итогам 2020 года

Причиной стали пандемия COVID-19 и обнаружение более заразного штамма коронавируса. Хитроу опустился на 3-е место, пропустив вперед новый аэропорт Стамбула и парижский Руасси — Шарль-де-Голль. Улучшил свои позиции Шереметьево

Фото: Frank Augstein / AP

Лондонский аэропорт Хитроу потерял 1-е место в рейтинге самых загруженных аэропортов Европы из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом пишет Bloomberg.

По итогам 2020 года Хитроу опустился на 3-е место, пропустив вперед новый международный аэропорт в Стамбуле (открылся в октябре 2018 года) и аэропорт Руасси — Шарль-де-Голль в Париже. На 4-й позиции рейтинга вслед за Хитроу оказался амстердамский аэропорт Схипхол, а на 5-й строчке — московский аэропорт Шереметьево.

По информации агентства, пассажиропоток Хитроу за 2020 год упал на 73%. Если в 2019-м услугами этого аэропорта воспользовался почти 81 млн человек, то в прошлом — лишь 22,1 млн. Причиной тому стала пандемия COVID-19. Отдельным негативным фактором стало появление на территории Великобритании более заразного штамма коронавируса, что ужесточило карантинную политику британских властей и побудило другие государства ограничить или полностью запретить рейсы в Лондон.

В то время как в большинстве западноевропейских аэропортов, включая крупные во Франкфурте и Барселоне, трафик упал на 70% или более, два самых больших аэропорта — Стамбула и московский Шереметьево — сообщили о куда меньшем сокращении пассажиропотока, что привело к улучшению их позиций в рейтинге.