Федерация рестораторов оценила проблемы с поставками устриц после шторма

После шторма на черноморском побережье рано делать выводы о сбоях поставок устриц, сообщил «РИА Новости» председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

«Устриц сегодня достаточно много и дальневосточных, и черноморских, и фирм по их выращивающих огромное количество. Я не думаю, что это выльется в какую-то глобальную проблему», — считает Миронов. По его словам, российские устрицы занимают небольшой сегмент на рынке, но это можно исправить, наладив контроля и качество в этой сфере.

«Фермы с устрицами должны ставить только в чистых местах: далеких от городов и отходов жизнедеятельности человека. У нас это соблюдается не везде, поэтому зачастую в черноморских устрицах обнаруживается норовирус (острая кишечная инфекция. — РБК), хотя они приходят со всеми разрешительными документами», — пояснил Миронов.

В ночь на 27 ноября на Крым и Краснодарский край обрушился шторм: на полуострове порывы ветра достигали 40 м/с, в Краснодарском крае — до 25 м/с. В Севастополе в Институте биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН погибли устрицы — «экспериментальный устричный спат», малое предприятие по выращиванию марикульутры уничтожено полностью, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.