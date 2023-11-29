Маск фразой «там немного опасно» отклонил приглашение ХАМАС в сектор Газа

Основатель Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск заявил, что пока не готов посетить сектор Газа, поскольку там «немного опасно».

«Сейчас это кажется немного опасным, но я верю, что процветание Газы в долгосрочной перспективе пойдет на пользу всем сторонам», — написал бизнесмен в соцсети X (ранее Twitter).

Так он ответил на сообщение о том, что палестинское движение ХАМАС пригласило его посетить Газу, чтобы Маск увидел «масштабы резни и разрушений», устроенных Израилем.

Ранее бизнесмен посетил Израиль, где встретился с премьер-министор Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Маск согласился с премьером Израиля, что «другого варианта», кроме уничтожения ХАМАС нет.

За несколько недель до визита Маска обвинили в антисемитизме после того, как он поддержал пост одного из пользователей X, в котором говорилось, что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым». Бизнесмен также обвинил «Антидиффамационную лигу» (ADL, неправительственная организация, которая занимается борьбой с антисемитизмом) в пропаганде «расизма в отношении белых людей».

После этого Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures, Apple и другие компании приостановили размещение рекламы в Х. Media Matters обвинил бизнесмена в поддержке «пагубной антисемитской теории заговора».

«Нет ничего более далекого от правды», — заявил Маск, комментируя обвинения. Он также пригрозил «термоядерным» судебным иском проекту Media Matters, который обвинил его в поддержке «пагубной антисемитской теории заговора».



