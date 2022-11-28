Рождество у президента: как первые леди украшали Белый дом к празднику

Джилл Байден, жена 46-го президента США, читает свою книгу «Не забывай, да благословит Бог наши войска» второклассникам начальной школы Уолдорфа (Мэриленд), в столовой Белого дома, 2021 год. Темой рождественского оформления стала фраза «От всего сердца». Она, как пояснили Байдены, опирается на «священные вещи, которые объединяют нас и проводят сквозь расстояние, время и ограничения пандемии», среди которых вера, семья, благодарность, мир и единство.

Более подробно рождественские интерьеры Белого дома в 2021 году смотрите в фотогалерее РБК