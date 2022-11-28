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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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Рождество у президента: как первые леди украшали Белый дом к празднику

Джо и Джил Байдены украсили Белый дом к зимним праздникам. В этом году они выбрали тему оформления «Мы, народ». В декабре 2021 года, когда чета готовилась встречать свое первое Рождество в резиденции президента США, они выбрали тему праздника «От всего сердца». В прежние годы супруги президентов тоже уделяли много внимания подготовке интерьеров к Рождеству, а традицию выбирать тему для оформления праздника основала жена Джона Кеннеди Жаклин. Как первые леди украшали Белый дом — в фотогалерее РБК
Фото:Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

Джилл Байден, жена 46-го президента США, читает свою книгу «Не забывай, да благословит Бог наши войска» второклассникам начальной школы Уолдорфа (Мэриленд), в столовой Белого дома, 2021 год. Темой рождественского оформления стала фраза «От всего сердца». Она, как пояснили Байдены, опирается на «священные вещи, которые объединяют нас и проводят сквозь расстояние, время и ограничения пандемии», среди которых вера, семья, благодарность, мир и единство.

Более подробно рождественские интерьеры Белого дома в 2021 году смотрите в фотогалерее РБК

Фото:FLOTUS45 / Twitter
Фото: FLOTUS45 / Twitter
Мелания Трамп, жена 45-го президента США, 2018 год. Тема — «Сокровища Америки». Одним из элементов декораций стали ярко-красные искусственные деревья, которые по задумке символизировали доблесть и храбрость. Эти ели вызвали бурную реакцию в соцсетях, пользователи сравнивали их в том числе с костюмами персонажей из сериала «Рассказ служанки» и убранством отеля «Оверлук» из фильма «Сияние» Стенли Кубрика
Фото:Pablo Martinez Monsivais / AP
Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

Мишель Обама, жена 44-го президента США Барака Обамы, принимает главную рождественскую ель для Белого дома в 2015 году. Темой была выбрана «Вечная традиция»

Фото:Ron Sachs / Getty Images
Фото: Ron Sachs / Getty Images
Лора Буш, жена 43-го президента Джорджа Буша-младшего, 2004 год. Темой оформления была «Пора веселья и мелодий»
Фото:Doug Mills / AP
Фото: Doug Mills / AP

Хиллари Клинтон, супруга 42-го президента Билла Клинтона, 1995 год. Темой выбрали название детского стихотворения Клемента Мура «Однажды ночью перед Рождеством» (XIX век)

Фото:Doug Mills / AP
Фото: Doug Mills / AP

Барбара Буш (в центре), жена 41-го президента Джорджа Буша-старшего, 1992 год. Тема — «Дарители»

Фото:Barry Thumma / AP
Фото: Barry Thumma / AP

Первая леди Ненси Рейган, жена 40-го президента Рональда Рейгана, и комик Дом Делуиз в костюме Санты, 1987 год. Рождественская ель была «музыкальной», ее украсили миниатюрами в виде инструментов и нотных листов

Фото:Barry Thumma / AP
Фото: Barry Thumma / AP

Розалин Картер, жена 39-го президента Джимми Картера, 1978 год. Рождественскую ель украсили антикварными игрушками и миниатюрной мебелью из коллекции Музея Маргарет Вудбери Стронг в Рочестере, штат Нью-Йорк

Фото:Bob Daugherty / AP
Фото: Bob Daugherty / AP

Бетти Форд, жена 38-го президента Джеральда Форда, 1975 год. Ель украсили 3 тыс. игрушек ручной работы. Тема — «Старое доброе Рождество в Америке»

Фото:Henry Burroughs / AP
Фото: Henry Burroughs / AP

Пэт Никсон, жена 37-го президента Ричарда Никсона, 1969 год. В руках у первой леди — рождественские носки для подарков с именами дочерей президентской четы Джулии и Триши. Темой праздника был «Американский цветок»: ель украсили бархатными и атласными шарами, представлявшими 50 штатов и их цветы-символы

Фото:AP
Фото: AP

36-й президент США Линдон Джонсон и его жена Леди Берд Джонсон, 1967 год. Ель украсили серебряными шарами и куклами

Фото:Kennedy Library Archives / Newsmakers / Getty Images
Фото: Kennedy Library Archives / Newsmakers / Getty Images

Жаклин и Джон Кеннеди (35-й президент США), 1962 год. Елку нарядили для детей и украсили имбирными пряниками, леденцами и соломенными фигурками. Также были использованы элементы декора из предыдущего года на тему «Щелкунчик»

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Анастасия Антипова Анастасия Антипова
мультимедиа Белый дом Рождество
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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