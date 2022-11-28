Рождество у президента: как первые леди украшали Белый дом к празднику
Джо и Джил Байдены украсили Белый дом к зимним праздникам. В этом году они выбрали тему оформления «Мы, народ». В декабре 2021 года, когда чета готовилась встречать свое первое Рождество в резиденции президента США, они выбрали тему праздника «От всего сердца». В прежние годы супруги президентов тоже уделяли много внимания подготовке интерьеров к Рождеству, а традицию выбирать тему для оформления праздника основала жена Джона Кеннеди Жаклин. Как первые леди украшали Белый дом — в фотогалерее РБК
Джилл Байден, жена 46-го президента США, читает свою книгу «Не забывай, да благословит Бог наши войска» второклассникам начальной школы Уолдорфа (Мэриленд), в столовой Белого дома, 2021 год. Темой рождественского оформления стала фраза «От всего сердца». Она, как пояснили Байдены, опирается на «священные вещи, которые объединяют нас и проводят сквозь расстояние, время и ограничения пандемии», среди которых вера, семья, благодарность, мир и единство.
Более подробно рождественские интерьеры Белого дома в 2021 году смотрите в фотогалерее РБК
Мишель Обама, жена 44-го президента США Барака Обамы, принимает главную рождественскую ель для Белого дома в 2015 году. Темой была выбрана «Вечная традиция»
Хиллари Клинтон, супруга 42-го президента Билла Клинтона, 1995 год. Темой выбрали название детского стихотворения Клемента Мура «Однажды ночью перед Рождеством» (XIX век)
Барбара Буш (в центре), жена 41-го президента Джорджа Буша-старшего, 1992 год. Тема — «Дарители»
Первая леди Ненси Рейган, жена 40-го президента Рональда Рейгана, и комик Дом Делуиз в костюме Санты, 1987 год. Рождественская ель была «музыкальной», ее украсили миниатюрами в виде инструментов и нотных листов
Розалин Картер, жена 39-го президента Джимми Картера, 1978 год. Рождественскую ель украсили антикварными игрушками и миниатюрной мебелью из коллекции Музея Маргарет Вудбери Стронг в Рочестере, штат Нью-Йорк
Бетти Форд, жена 38-го президента Джеральда Форда, 1975 год. Ель украсили 3 тыс. игрушек ручной работы. Тема — «Старое доброе Рождество в Америке»
Пэт Никсон, жена 37-го президента Ричарда Никсона, 1969 год. В руках у первой леди — рождественские носки для подарков с именами дочерей президентской четы Джулии и Триши. Темой праздника был «Американский цветок»: ель украсили бархатными и атласными шарами, представлявшими 50 штатов и их цветы-символы
36-й президент США Линдон Джонсон и его жена Леди Берд Джонсон, 1967 год. Ель украсили серебряными шарами и куклами
Жаклин и Джон Кеннеди (35-й президент США), 1962 год. Елку нарядили для детей и украсили имбирными пряниками, леденцами и соломенными фигурками. Также были использованы элементы декора из предыдущего года на тему «Щелкунчик»