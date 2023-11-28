Глава района в ХМАО покинул пост после пьяной езды

Павел Артеев (Фото: pavel_arteev / VK)

Глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Павел Артеев покинул пост по собственному желанию. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Свое решение чиновник объяснил тем, что «поставил под удар репутацию власти».

«Глава муниципалитета должен служить примером для земляков, быть ориентиром и авторитетом для близких, в первую очередь для молодежи. В данной ситуации мне сложно выступать в качестве такового. Осознаю, что своим проступком подвел руководство региона, коллектив администрации района, всю команду», — написал Артеев.

Решение об отставке он назвал закономерным и единственно правильным с точки зрения морали, этики, и уважения к жителям района и всего автономного округа.

Об инциденте Артеев рассказал ранее также на своей странице «ВКонтакте». По словам экс-главы районе, в ночь с 24 на 25 ноября в поселке Березово его задержали сотрудники госавтоинспекции за вождение в нетрезвом состоянии. «Чтобы не было слухов и недомолвок сам вам рассказываю об этом и хочу покаяться в совершенном проступке», — написал Артеев. Он признал вину и сообщил, что готов понести предусмотренное законом наказание.

38-летний Артеев начал карьеру госслужащего в 2007 году, на пост главы района ХМАО вступил в 2021 году.