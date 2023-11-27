Минтранс: угроз сухогрузу Blue Shark и экипажу на борту в связи с непогодой нет

Минтранс исключил угрозы севшему на мель под Анапой сухогрузу и экипажу

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Сухогрузу Blue Shark, севшему на мель под Анапой из-за шторма, ничего не угрожает, сообщила пресс-служба Минтранса.

«В настоящее время судно с работающими системами без повреждений стоит на мелководье у береговой черты. Состояние экипажа нормальное. Непосредственной угрозы судну и людям нет», — говорится в публикации.

Сухогруз под флагом Белиза сорвался с якоря около 23:00 мск 26 ноября и дрейфовал, пока не оказался на мели в 1:00 мск, сообщил Росречморфлот. По словам капитана, на борту находится 21 человек экипажа: граждане Сирии, Индии и Египта.

На Краснодарский край 26 ноября обрушился шторм: повалило деревья в Анапе и Адлере, в Сочи волнами затопило прибрежную территорию, а аэропорт не смог принять несколько рейсов.