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Политика ,  
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Минюст признал нежелательным «Центр анализа европейской политики» из США

Минюст признал нежелательным американский «Центр анализа европейской политики»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В реестр международных организаций, признанных в России нежелательными, попал американский Center for European Policy Analysis, (CEPA, «Центр анализа европейской политики»), следует из данных перечня.

Соответствующее решение Генпрокуратура приняла еще 23 октября. Прокуратура о таком решении не сообщала.

CEPA был основан в 2005 году, находится в Вашингтоне. Центр возглавляет Алина Полякова — «эксперт по трансатлантическим отношениям, европейской безопасности, внешней политике России», как сказано на сайте организации. Полякова родилась в СССР, в Киеве, а в 1991 году ее семья переехала в США.

Целью организации названо «укрепление трансатлантической общности посредством передовых исследований, анализа и программ».

Депутат Госдумы Андрей Луговой в своем телеграм-канале заявил 2 ноября, что Генпрокуратура признала CEPA нежелательной после его обращения.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В том числе, утверждал он, CEPA готовила на Украине «почву для разжигания противостояния с Россией», во время военной операции была развернута «масштабная русофобская кампания», началось распространение «фейков». 

Среди финансирующих центр организаций и ведомств депутат перечислил Госдепартамент США, Пентагон, корпорацию Microsoft, производителей вооружений Lockheed Martin, Raytheon, BAE Systems и других. Структуры, поддерживающие CEPA, приведены на ее сайте, среди них действительно есть Госдеп, Microsoft и другие (всего около 30 жертвователей), но Пентагона и Raytheon в списке нет.

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Минюст нежелательные организации
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