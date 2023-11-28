Минюст признал нежелательным «Центр анализа европейской политики» из США

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В реестр международных организаций, признанных в России нежелательными, попал американский Center for European Policy Analysis, (CEPA, «Центр анализа европейской политики»), следует из данных перечня.

Соответствующее решение Генпрокуратура приняла еще 23 октября. Прокуратура о таком решении не сообщала.

CEPA был основан в 2005 году, находится в Вашингтоне. Центр возглавляет Алина Полякова — «эксперт по трансатлантическим отношениям, европейской безопасности, внешней политике России», как сказано на сайте организации. Полякова родилась в СССР, в Киеве, а в 1991 году ее семья переехала в США. Целью организации названо «укрепление трансатлантической общности посредством передовых исследований, анализа и программ».

Депутат Госдумы Андрей Луговой в своем телеграм-канале заявил 2 ноября, что Генпрокуратура признала CEPA нежелательной после его обращения.

В том числе, утверждал он, CEPA готовила на Украине «почву для разжигания противостояния с Россией», во время военной операции была развернута «масштабная русофобская кампания», началось распространение «фейков».

Среди финансирующих центр организаций и ведомств депутат перечислил Госдепартамент США, Пентагон, корпорацию Microsoft, производителей вооружений Lockheed Martin, Raytheon, BAE Systems и других. Структуры, поддерживающие CEPA, приведены на ее сайте, среди них действительно есть Госдеп, Microsoft и другие (всего около 30 жертвователей), но Пентагона и Raytheon в списке нет.