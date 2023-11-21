В России признали нежелательной набирающую добровольцев в ВСУ организацию
В перечень признанных в России нежелательными иностранных и международных организаций внесли польскую Civic Council («Гражданский совет»), следует из данных на сайте Минюста.
Генпрокуратура приняла соответствующее решение 3 ноября.
Организация год назад открыла центр мобилизации для привлечения добровольцев для участия в российско-украинском конфликте на стороне Киева. Их направляют в «Русский добровольческий корпус» (РДК, его лидер Денис Капустин внесен в реестр террористов и экстремистов) и национальные подразделения в составе ВСУ (например, есть «Легион «Свобода России», который Верховный суд запретил в России как террористическую организацию). Своим основным воинским подразделением Civic Council называет «Сибирский батальон».
«Гражданский совет» был создан проживающими за рубежом россиянами и теми из граждан страны, кто воюет в составе Интернационального легиона ВСУ, куда набирают добровольцев-иностранцев.
Организация также выступает против «действующего политического режима» в России.
Агентство Reuters в мае этого года писало о двух россиянах, вступивших в РДК. Они рассказали, что решили присоединиться к ВСУ после призыва в ролике на YouTube, размещенном Civic Council. Мужчины приехали в Варшаву и оттуда отправились на Украину.
Как пишет агентство, «Гражданский совет» сотрудничал с украинским посредником в польской столице. Reuters поговорил с ним на условиях анонимности: он рассказал, что работал на Минобороны Украины, помогал добровольцам оформлять документы и сопровождал их до границы.