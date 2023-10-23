ВТБ объявил о первом после пандемии форуме «Россия зовет!» в очной форме

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» пройдет в очном формате впервые после пандемии коронавируса, об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

Форум состоится в Центре международной торговли в Москве 7–8 декабря. Основной темой станет «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». Во встрече примут участие инвесторы из Африки, Средней и Юго-Восточной Азии, стран Персидского залива, Ближнего Востока и др., в том числе Турции, Индии и Китая.

«Экономика фокусируется на внедрении прорывных технологий, реализации инфраструктурных проектов, создании новых финансовых инструментов. Многие из этих задач решаются эффективно только в условиях кооперации. И это уже не про глобализацию, это про партнерства», — отметил председатель правления ВТБ Андрей Костин.

В первый день участники форума, представители правительства и международных компаний обсудят развитие российской экономики и стратегии укрепления финансового суверенитета государств. В банке уточнили, что впервые в рамках форума во второй день пройдут эксклюзивные закрытые встречи с участием розничных инвесторов.

В последний раз форум «Россия зовет!» прошел в очном формате в 2019 году, его провели также в Центре международной торговли. В последующие годы из-за пандемии коронавируса встреча проходила в онлайн-формате.