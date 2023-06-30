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Ракова рассказала о вошедшем в топ-10 изобретении столичных врачей

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Один из проектов, разработанных столичными врачами в рамках грантовой программы мэра Москвы, вошел в топ-10 лучших изобретений в медицине по версии Роспатента. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Врачи Московского спинального центра первыми в России предложили свой уникальный способ фиксации динамических имплантатов межостистого имплантата при дегенеративных заболеваниях позвоночника», — рассказала Ракова. С помощью этого метода медики провели уже более 650 успешных операций. Ноу-хау заключается в формировании для имплантата специального костного ложа и его фиксации там оригинальным способом.

Как отмечает заммэра, благодаря этой разработке значительно сокращается время восстановления пациентов. Показателем надежности инновационного метода служит то, что профессиональные спортсмены после хирургического вмешательства могут начать активную реабилитацию в раннем послеоперационном периоде, а спустя 1–1,5 месяца возвращаются в большой спорт.

«Мы очень рады, что грантовая программа приносит свои плоды, и от всей души поздравляем команду Московского спинального центра с высокой оценкой их работы», — отметила Ракова.

Новая технология, предложенная нейрохирургами ГКБ № 67, выгодно отличается от традиционного метода лечения дегенеративных заболеваний позвоночника: обычно его фиксируют при помощи титановой конструкции, что предполагает длительный период реабилитации — три-четыре месяца и, как результат, снижение активного образа жизни у пациентов и завершение карьеры для профессиональных спортсменов.

Грантовая программа для поддержки врачей столичных медицинских организаций, реализующих научно-практические проекты для дальнейшего внедрения в систему здравоохранения города, запущена по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина. Оператором программы выступает Московский центр инновационных технологий в здравоохранении («Медтех»).

Теги
изобретения инновации в медицине Москва Анастасия Ракова Роспатент
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