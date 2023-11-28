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Клишас назвал условие поддержки Совфедом новых ограничений для нелегалов

Клишас: Совфед поддержит ограничения для нелегалов при применении для депортации
Фото: Александр Уткин / РИА Новости
Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Совет Федерации может поддержать инициативу МВД о введении режима контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, если эти ограничения будут использоваться для выдворения таких лиц из России. Об этом заявил ТАСС глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее МВД России подготовило законопроект, в котором предложило ввести режим контролируемого пребывания в стране для нелегальных мигрантов. Документ предусматривает запреты на совершение определенных действий для нелегалов, в том числе:

  • запрет на госрегистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей;
  • запрет на покупку или отчуждение недвижимого имущества, транспортных средств и самоходных машин;
  • запрет на постановку недвижимости на государственный кадастровый учет;
  • запрет на госрегистрацию транспортных средств;
  • ограничение в вождении машины;
  • возможность отказа в допуске к сдаче экзаменов на права и замене водительских прав;
  • возможность отказа в открытии банковских счетов, переводе денег, заключении брака.

МВД предлагает вводить режим в отношении граждан, которые не имеют законных оснований для пребывания в России, предоставили подложные документы или недостоверные сведения миграционным службам. Ограничения вступят в силу после того, как сведения об иностранце внесут в специальный реестр, следует из законопроекта.

Иностранцы, подпавшие под действие режима, должны будут информировать власти о своем местонахождении, смене места пребывания, дате, месте и маршруте планируемого выезда из России. Нарушителей могут депортировать или поместить в специальное учреждение. В то же время нелегалы получат право запрашивать основания применения к ним режима контролируемого пребывания, обжаловать действия или бездействие должностных лиц, сказано в документе.

«Предложения МВД могут быть поддержаны [Советом Федерации] при условии, что все эти ограничения прав будут применяться с целью выдворения нелегальных мигрантов с территории Российской Федерации», — сказал ТАСС Клишас, комментируя документ.

По данным МВД на начало ноября, в этом году из России депортировали 15 тыс. иностранцев. В ходе операции «Нелегал-2023», которая проходила в два этапа (в июне и октябре), в стране выявили 96 тыс. нарушений миграционного законодательства.

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Теги
Андрей Клишас МВД нелегальные мигранты Совет Федерации законопроект ограничения
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