Следователи начали проверку после падения девочки из окна школы в центре Москвы

В Москве девочка выпала из окна школы «во время игры»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следователи начали проверку после падения девочки из окна школы в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

Школьница выпала из окна 24 ноября «в ходе игры». Девочку экстренно доставили в больницу. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Следователи приехали в школу и опрашивают директора, учителя и очевидцев произошедшего. Возраст пострадавшей, номер школы и другие подробности в СК не привели.

Таганская межрайонная прокуратура уточнила, что все произошло в частной школе на улице Новорогожской. 13-летняя девочка выпала из окна первого этажа. В результате она получила различные телесные повреждения.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой оценит исполнение ответственными лицами требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Как пишет телеграм-канал SHOT, речь идет о частной школе «Эрудит» на Новорогожской улице в Таганском районе. По его данным, когда школьница играла на перемене с одноклассниками, кто-то из детей открыл окно, и несколько человек вытолкнули в него девочку.

В больнице школьнице диагностировали ушибы шейного отдела позвоночника, крестца и копчика. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят проверку, утверждает SHOT.