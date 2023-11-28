Под обстрел попало село в Грайворонском округе Белгородской области

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Село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, никто из местных жителей не пострадал. В одном частном доме осколками повреждены крыша и забор, выбиты окна. Губернатор назвал повреждения незначительными.

Последний раз Грайворонский округ подвергался атаке 25 ноября. Тогда в Порозе дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. Никто не пострадал. О повреждениях в результате атаки Гладков не сообщал.

За два дня до этого дрон-камикадзе атаковал другое село Грайворонского округа — Козинка. В результате падения беспилотника и взрыва один мужчина получил осколочные ранения ног. Его доставили в больницу. Также был поврежден один автомобиль.

Кроме того, на окраине Козинки дрон сбросил самодельное взрывное устройство. Пострадавших и разрушений не было.