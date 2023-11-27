Трехэтажный эллинг обрушился в Сочи во время шторма

В Сочи во время шторма обрушилось трехэтажное здание

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В поселке Лоо Лазаревского района Сочи из-за непогоды обрушилось трехэтажное здание. Сначала оно треснуло, затем посыпалась штукатурка, а позднее развалилось и само строение.

По данным Sochi1, обрушился эллинг, который предназначен для хранения лодок, однако летом там живут отдыхающие. Волны подмыли фундамент здания, стоящего на берегу моря.

Накануне, 26 ноября, в Краснодарский край пришел ураганный ветер. Он повалил деревья в Анапе и Адлере, в Сочи волнами затопило прибрежную территорию, штормом подмыло насыпь железной дороги.

Штормовое предупреждение в регионе продлевали несколько раз: по последним данным оно действует до конца понедельника, 27 ноября. Спасатели предупредили о сильных дождях, ветре с порывами до 25 м/с, а также о формировании смерчей над морем.