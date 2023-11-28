В Москве отстранили учителя после сообщения о свастике на доске

Учителя в Москве отстранили после сообщений о свастике на доске

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Учителя из московской школы № 1619 отстранили после сообщений о том, как тот нарисовал свастику на доске, сообщил РБК директор школы Евгений Скуднов.

По его словам, инцидент произошел на уроке информатики 27 ноября. «Администрация школы незамедлительно отстранила педагога от уроков и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие кадровые решения», — сказал директор.

Скуднов также сообщил, что с учениками девятого класса, на уроке которых произошел инцидент, «провели профилактическую беседу».

«На ближайшее время запланированы общешкольные мероприятия и беседы с учениками об опасности экстремизма и его проявлений», — добавил он.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве, в пресс-службу СК, в пресс-службу департамента образования и науки города Москвы.

27 ноября телеграм-канал Mash сообщил, что учителя информатики в одной из московских школ проверяют на дискредитацию российской армии. По данным Mash, преподавателя зовут Сергей Аверьянов, во время урока он нарисовал на интерактивной доске свастику и подписал: «Слава Украине». Об инциденте другим учителям в школе рассказали дети.