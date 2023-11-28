Блинкен обсудил с Алиевым и Пашиняном заключение мирного договора

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. С обоими он обсудил возможность «достижения прочного и достойного мирного соглашения», сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.

В разговоре с Алиевым госсекретарь «признал страдания, которые этот затянувшийся конфликт причинил как азербайджанцам, так и армянам, и подчеркнул преимущества, которые мир принесет всем в регионе», а также рассказал о возможностях укрепления сотрудничества с Баку, в том числе вокруг мирного процесса, и важности взаимодействия на высоком уровне.

Блинкен и Пашинян обсудили «поддержку США усилий по достижению прочного и достойного мирного соглашения» между Баку и Ереваном. «Госсекретарь подтвердил постоянную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Армении и обозначил усилия по расширению двустороннего сотрудничества с Арменией, поскольку мы работаем над поддержкой ее видения процветающего и демократического будущего», — заявил Миллер по итогам беседы.

Азербайджан и Армения ведут переговоры о заключении мирного договора несколько лет. Весной Пашинян говорил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Баку в сентябре 2023 года провел военную операцию, в результате которой взял регион под свой контроль.

Пашинян в октябре приводил три согласованных принципа мира и нормализации отношений с Азербайджаном: о признании территориальной целостности друг друга, проведении делимитации границ в соответствии с Алма-Атинской декларацией от 1991 года и открытии регионального сообщения на основе суверенной юрисдикции сторон.

Премьер Армении отмечал, что неоднократно признавал территориальную целостность Азербайджана на площади 86,6 тыс. кв. км, в то время как Алиев в отношении Армении говорил лишь о факте признания, не уточняя площадь. По его мнению, это вызывает подозрения, что Баку готовит почву «для предъявления территориальных претензий к Армении и начала новой военной агрессии». Баку заявлял о готовности к мирным переговорам и предлагал провести встречу по этому поводу на границе между странами.