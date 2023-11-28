У Лесбоса затонуло «подозрительное судно», шедшее на Украину

Грузовое судно Raptor, которое накануне затонуло у греческого острова Лесбос, шло на Украину, сообщила газета Kathimerini.

Судно потерпело крушение в воскресенье, 26 ноября. На его борту находились 14 членов экипажа, один из них погиб, еще один выжил, 12 человек пропали без вести. Судно под флагом Коморских островов перевозило груз соли из Египта в Стамбул, передает Афинское агентство новостей ANA-MPA.

Однако, как рассказал представителям береговой охраны Греции спасенный член экипажа, конечным пунктом назначения была Украина, а Стамбул был остановкой для дозаправки, что вызвало подозрения у властей.

Кроме того, судно внесено в «черный список» международных контрольных органов (Paris MOU & Black Sea MOU), так как два года назад оказалось, что документы на членов экипажа не были действительными, а «в книге учета нефти (Oil Record Book) имелись незаконные записи». Kathimerini отмечает, что этот факт может указывать, что судно занималось контрабандой.

О возможной причастности судна к контрабанде также писала Protothema. Согласно данным источников газеты, судно и ранее нарушало международные правила безопасности на море. На счету судно есть еще одно «подозрительное» крушение, которое вновь произошло в Греции, а именно у острова Крит. Также соль, по словам собеседников Protothema, является таким грузом, который пропускают без проверки. «Когда вы говорите о тысячах тонн соли, этого достаточно, чтобы перевезти все, что вы захотите», — подчеркнул источник.

В августе 202 года это же судно Raptor подверглось проверке в Болгарии, в итоге было обнаружено 65 нарушений, пишет издание Dikastiko. Среди них было то, что капитан, заместитель капитана и члены экипажа не имели сертификатов на работу. Кроме того, было зафиксировано несоответствие между заявленный количеством топлива и его расходом, которое судно могло использовать для совершения дополнительных маршрутов, а во время поездки в Болгарию было доказано, что корабль делал другие остановки и встречал другие судна в море, подчеркнуло издание.