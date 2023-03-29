Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 83,49 (+0,71) Инвестиции, 16:18 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 76,98 (+0,38) Инвестиции, 16:18
Минобороны Украины назвало сроки контрнаступления с танками Leopard Политика, 17:39
Минпромторг допустил разработку ГОСТа на мед Общество, 17:38
Путин назначил главу правительства ДНР врио губернатора Омской области Политика, 17:37
Новые тренды рынка труда: итоги международной выставки HR-отрасли Новая Экономика, 17:35
Военная операция на Украине. Карта Политика, 17:31
Как подготовиться к первым соревнованиям по триатлону Pro, 17:31
Власти Брянской области опровергли задержание третьего замгубернатора Общество, 17:30
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 17:28
Великолепная шестерка: как развивается ESG в крупнейших экономиках Азии Тренды, 17:16
Мэппинг, уборка, видеосвязь: что умеет премиальный робот-пылесос BORK РБК Стиль, 17:15
Как аукционная борьба увеличивает интерес к объекту РБК +, 17:13
Reuters узнал о рекорде поставок мазута из России в Сингапур и Малайзию Политика, 16:59
Анфиса Резцова рассказала о состоянии после сердечного приступа Спорт, 16:57
В китайской провинции Хайнань чиновникам поручили не преследовать бизнес Политика, 16:57
Общество ,  
0 

Минпромторг допустил разработку ГОСТа на мед

Минпромторг: Росстандарт может разработать ГОСТ для меда
Фото: Александр Сухов / РИА Новости
Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Росстандарт может разработать ГОСТ на мед в России, чтобы снизить долю контрафакта на рынке. Об этом сообщает Минпромторг.

«Основная причина нарушений — отсутствие законодательно закрепленного термина «мед» и ограниченный набор характеристик для идентификации. Помочь в решении этих вопросов может разработанный сенаторами законопроект — в случае его принятия Росстандарт разработает соответствующий ГОСТ и контролирующие органы смогут идентифицировать продукт, не пропуская на рынок фальсификат», — пояснили в ведомстве.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что Россия входит в пятерку крупнейших производителей меда в мире с общим объемом до 70 тыс. т в год. Однако, по данным Российского национального союза пчеловодов, доля фальсифицированной продукции меда в некоторых регионах страны достигает 70%.

Глава Роскачества Максим Протасов отметил, что в ГОСТе «Пчеловодство. Термины и определения» указан термин «мед натуральный», но при маркировке продукции производители сейчас используют слово «мед». Протасов отметил важность разработки отдельного стандарта для меда.

В 2021 году в интервью «Известиям» глава Роскачества назвал мед одним из самых некачественных социально значимых товаров. По его словам, в меде содержится достаточно высокий уровень антибиотиков, так как пчел часто неправильно лечат. «Серьезную работу по этому поводу проводят Минсельхоз и Россельхознадзор, чтобы привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы. Так как их в стране много, это непростая работа, но мы ее активно проводим», — сказал Протасов.

Теги
ГОСТ мед Минпромторг Денис Мантуров Росстандарт
Материалы по теме
Роскачество заявило о кишечной палочке в 40% роллов «Филадельфия»
Общество
Роскачество обнаружило в роллах из «Якитории» ненастоящий сыр
Общество
Роскачество признало небезопасными более 50% пресервов из сельди
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter