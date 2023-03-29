Минпромторг допустил разработку ГОСТа на мед

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Росстандарт может разработать ГОСТ на мед в России, чтобы снизить долю контрафакта на рынке. Об этом сообщает Минпромторг.

«Основная причина нарушений — отсутствие законодательно закрепленного термина «мед» и ограниченный набор характеристик для идентификации. Помочь в решении этих вопросов может разработанный сенаторами законопроект — в случае его принятия Росстандарт разработает соответствующий ГОСТ и контролирующие органы смогут идентифицировать продукт, не пропуская на рынок фальсификат», — пояснили в ведомстве.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что Россия входит в пятерку крупнейших производителей меда в мире с общим объемом до 70 тыс. т в год. Однако, по данным Российского национального союза пчеловодов, доля фальсифицированной продукции меда в некоторых регионах страны достигает 70%.

Глава Роскачества Максим Протасов отметил, что в ГОСТе «Пчеловодство. Термины и определения» указан термин «мед натуральный», но при маркировке продукции производители сейчас используют слово «мед». Протасов отметил важность разработки отдельного стандарта для меда.

В 2021 году в интервью «Известиям» глава Роскачества назвал мед одним из самых некачественных социально значимых товаров. По его словам, в меде содержится достаточно высокий уровень антибиотиков, так как пчел часто неправильно лечат. «Серьезную работу по этому поводу проводят Минсельхоз и Россельхознадзор, чтобы привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы. Так как их в стране много, это непростая работа, но мы ее активно проводим», — сказал Протасов.