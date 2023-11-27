«Аэрофлот»: пять рейсов из Москвы в Петербург отменены из-за непогоды

«Аэрофлот» отменил пять рейсов из Москвы в Петербург из-за непогоды

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пять рейсов «Аэрофлот» из Москвы в Санкт-Петербург были отменены из-за плохой погоды, еще два самолета вернулись в столичный аэропорт, сообщила пресс-служба компании.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Пулково, отсутствием благоприятного прогноза на ближайшее время и руководствуясь обеспечением безопасных перелетов, рейсы SU016 и SU022 Москва — Санкт-Петербург вернулись в аэропорт вылета», — говорится в сообщении.

Рейсы SU016/017, SU022/023, SU024/025, SU026/027, SU030/031 из Москвы в Петербург были отменены, уточнили в «Аэрофлоте».

В авиакомпании отметили, что пассажиры могут бесплатно переоформить билеты на другие даты или вернуть их по месту приобретения.

Ранее пресс-служба Пулково в телеграм-канале предупредила, что аэропорт работает в сложных метеоусловиях, поэтому время обслуживания и выполнения рейсов может быть увеличено. «Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов», — подчеркнули в пресс-службе. Возможные задержки в аэропорту назвали кратковременными и отметили, что они не повлияют на работу по основному расписанию.

27 ноября в московских аэропортах из-за непогоды кратковременно задержали на вылет 28 рейсов. Еще 26 рейсов были отложены из-за необходимости дополнительной противообледенительной обработки самолетов.