Лукашенко назначил даты парламентских выборов в Белоруссии

Лукашенко подписал указы о парламентских выборах 25 февраля и 4 апреля

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в нижнюю и верхнюю палаты парламента страны, сообщили в пресс-службе главы государства.

25 февраля 2024 года состоятся выборы в палату представителей Национального собрания и местные советы депутатов, а 4 апреля 2024 года — в Совет Республики Национального собрания восьмого созыва.

Выдвижение кандидатов должно состояться не позднее 21 марта 2024 года, говорится в сообщении.

Не позднее чем через 60 дней после голосования к работе должно приступить Всебелорусское народное собрание, которое, согласно принятой в феврале 2022 года редакции Конституции Белоруссии, является высшим представительным органом народовластия в стране. В него войдут, в частности, избранные депутаты.