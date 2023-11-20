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Политика ,  
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Лукашенко назначил даты парламентских выборов в Белоруссии

Лукашенко подписал указы о парламентских выборах 25 февраля и 4 апреля
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в нижнюю и верхнюю палаты парламента страны, сообщили в пресс-службе главы государства.

25 февраля 2024 года состоятся выборы в палату представителей Национального собрания и местные советы депутатов, а 4 апреля 2024 года — в Совет Республики Национального собрания восьмого созыва.

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Выдвижение кандидатов должно состояться не позднее 21 марта 2024 года, говорится в сообщении.

Не позднее чем через 60 дней после голосования к работе должно приступить Всебелорусское народное собрание, которое, согласно принятой в феврале 2022 года редакции Конституции Белоруссии, является высшим представительным органом народовластия в стране. В него войдут, в частности, избранные депутаты.

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Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года

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Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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