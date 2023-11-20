Лукашенко назначил даты парламентских выборов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в нижнюю и верхнюю палаты парламента страны, сообщили в пресс-службе главы государства.
25 февраля 2024 года состоятся выборы в палату представителей Национального собрания и местные советы депутатов, а 4 апреля 2024 года — в Совет Республики Национального собрания восьмого созыва.
Выдвижение кандидатов должно состояться не позднее 21 марта 2024 года, говорится в сообщении.
Не позднее чем через 60 дней после голосования к работе должно приступить Всебелорусское народное собрание, которое, согласно принятой в феврале 2022 года редакции Конституции Белоруссии, является высшим представительным органом народовластия в стране. В него войдут, в частности, избранные депутаты.
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