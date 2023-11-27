Красноярск (Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) (другое название — режим «черного неба») ввели в трех городах Красноярского края — в Красноярске, Ачинске и Назарове. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«С 19:00 Среднесибирским УГМС (управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. — РБК) вводится режим НМУ в трех городах края», — говорится в сообщении.

В Ачинске и Назарове режим «черного неба» продлится сутки — до 19:00 28 ноября. В Красноярске НМУ ввели на трое суток — до 19:00 30 ноября.

В Роспотребнадзоре сообщили об усиленном мониторинге качества воздуха на территории городов и призвали жителей соблюдать рекомендации в случае ухудшения ситуации: не открывать окна, увлажнять воздух, реже выходить на улицу и пить больше воды.

Режим НМУ или «черного неба» вводится при накоплении выбросов загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

В начале ноября индийские власти закрыли все начальные школы в Нью-Дели на два дня из-за сильного загрязнения воздуха.

Качество воздуха в индийской столице тогда достигло отметки «опасно». Главным загрязнителем стали мельчайшие кусочки асфальта, автомобильных покрышек, сульфатов и нитратов, которые вредят кровеносной и дыхательной системам.