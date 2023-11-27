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68 тыс. абонентов в Саках и Сакском районе Крыма остались без света

В Саках и Сакском районе Крыма 68 тыс. абонентов остались без света
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Саках и Сакском районе Крыма из-за непогоды без света остались 68 тыс. абонентов, сообщил «РИА Новости» глава администрации города Саки Александр Овдиенко.

«68 тыс. абонентов в Саках и Сакском районе без электричества. Абонент — это семья, это 100 тыс. не менее», — отметил он.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

По его словам, более 30 трансформаторных подстанций остаются без напряжения. Работу ремонтных бригад осложняет понижение температуры воздуха и снег. Овдиенко также предупредил, что идет поиск повреждения на сетях подачи теплоносителя в город от Сакской ТЭЦ, из-за чего возможны перебои с подачей тепла.

Накануне в Саках произошла авария на газопроводе. По всему полуострову после непогоды зафиксированы подтопления домов и дорог, без света остались полмиллиона абонентов, нарушено водоснабжение. Один человек погиб. Ураганный ветер пришел и в Краснодарский край, повалены деревья в Анапе и Адлере, в Сочи волнами затопило прибрежную территорию, а аэропорт не смог принять несколько рейсов.

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Крым непогода электричество
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