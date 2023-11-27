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На Камчатке море вышло из берегов и затопило аэродром

На севере Камчатки море вышло из берегов и затопило аэродром

На Камчатке море вышло из берегов и затопило аэродром
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Море вышло из берегов на севере Камчатки и затопило аэродром, сообщает «Кам 24» со ссылкой на главу МЧС по региону Сергея Лебедева.

По данным ведомства, утром аэродром залила вода Берингова моря. Сейчас она уже отступила.

«Кам 24» опубликовало видео, на котором автор сообщает, что стоит на подтопленной взлетно-посадочной полосе. Как отмечает агентство, это полоса аэропорта Тиличики — административного центра Олюторского района на севере региона.

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В АО «Камчатское авиационное предприятие» сообщили, что самолетное авиасообщение с Тиличиками приостановлено после подтопления взлетно-посадочной полосы.

Восстановить авиасообщении будет возможно только после полного осушения, часть пассажиров смогут улететь на вертолетах Ми-8, добавили в компании.

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В ночь с 26 по 27 ноября по всей России прошли ураганы, шторы и снегопады. В Крыму после непогоды зафиксированы подтопления домов и дорог, без света остались полмиллиона человек, нарушено водоснабжение. Ураганный ветер пришел и в Краснодарский край, повалены деревья в Анапе и Адлере, в Сочи волнами затопило прибрежную территорию, а аэропорт не смог принять несколько рейсов.

В Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56%. Дептранс предупредил, что движение на дорогах города осложнено, на некоторых участках буксуют грузовики. Водителям рекомендовано отложить поездки.

Теги
Камчатка море подтопление аэродром аэропорты
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