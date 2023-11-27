На севере Камчатки море вышло из берегов и затопило аэродром

На Камчатке море вышло из берегов и затопило аэродром

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Море вышло из берегов на севере Камчатки и затопило аэродром, сообщает «Кам 24» со ссылкой на главу МЧС по региону Сергея Лебедева.

По данным ведомства, утром аэродром залила вода Берингова моря. Сейчас она уже отступила.

«Кам 24» опубликовало видео, на котором автор сообщает, что стоит на подтопленной взлетно-посадочной полосе. Как отмечает агентство, это полоса аэропорта Тиличики — административного центра Олюторского района на севере региона.

В АО «Камчатское авиационное предприятие» сообщили, что самолетное авиасообщение с Тиличиками приостановлено после подтопления взлетно-посадочной полосы.

Восстановить авиасообщении будет возможно только после полного осушения, часть пассажиров смогут улететь на вертолетах Ми-8, добавили в компании.

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