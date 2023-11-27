Минсельхоз назвал традиционным рост цен на продукты перед Новым годом

Минсельхоз: сильного повышения цен на продукты перед Новым годом не будет

Рост цен на продукты в России перед новогодними праздниками наблюдается традиционно, заявили РБК в Министерстве сельского хозяйства России.

В ведомстве объяснили, что это связано с увеличением спроса на продукты питания. В Минсельхозе добавили, что не ожидают значительного повышения цен перед праздниками.

Комментируя возможное подорожание говядины, в ведомстве заявили, что розничная цена на это мясо выросла в пределах общей инфляции — на 6,7%. Прирост производства способствует стабильной ценовой ситуации на этом рынке, считают в Минсельхозе. По данным Росстата, за январь—октябрь производство крупного рогатого скота на убой увеличилось на 7,6% — до 890,9 тыс. т.

Ранее генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк заявил, что цены на говядину к новогодним праздникам вырастут как минимум на 7-10%. По его словам, это будет традиционный предпраздничный рост цен.