В Петербурге задержали мужчину, который сэкономил, переклеив ценники
В Петербурге задержали мужчину, который купил продукты, переклеив ценники, сообщает управление Росгвардии по Петербургу.
Мужчина 19 ноября пришел в магазин, взял одну картофелину, взвесил ее несколько раз. Потом он взял несколько распечатанных штрих-кодов и приклеил их на другие продукты. После этого пришел на кассу самообслуживания и оплатил покупки по заниженной цене.
Его действия раскрыли сотрудники магазина, которые отследили его по камерам магазина. Когда мужчина пришел в следующий раз в магазин, сотрудники нажали тревожную кнопку. В итоге подозреваемого задержали, сообщили в Росгвардии.
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