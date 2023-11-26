При пожаре на тракторном заводе в Челябинске никто не пострадал
В результате пожара на тракторном заводе в Челябинске никто не пострадал, возгорание не повлияло на работу предприятия. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале.
Текслер подтвердил данные МЧС о том, что причиной пожара на заводе стало возгорание трансформатора. «Следы внешнего воздействия отсутствуют», — отметил губернатор.
По его словам, пожарные оперативно прибыли на место пожара и быстро ликвидировали возгорание. Текслер поблагодарил МЧС за четкую и профессиональную работу.
Пожар на тракторном заводе произошел вечером 26 ноября. Площадь возгорания составила 40 кв. м., сообщали в МЧС.
По данным телеграм-канала «112», причиной пожара стало короткое замыкание. Телеграм-канал Mash, писал, что после возгорания в домах, расположенных рядом с заводом, на некоторое время пропало электричество.
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