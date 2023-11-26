 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
0 

При пожаре на тракторном заводе в Челябинске никто не пострадал

Губернатор заявил об отсутствии пострадавших при пожаре на тракторном заводе

В результате пожара на тракторном заводе в Челябинске никто не пострадал, возгорание не повлияло на работу предприятия. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Текслер подтвердил данные МЧС о том, что причиной пожара на заводе стало возгорание трансформатора. «Следы внешнего воздействия отсутствуют», — отметил губернатор.

По его словам, пожарные оперативно прибыли на место пожара и быстро ликвидировали возгорание. Текслер поблагодарил МЧС за четкую и профессиональную работу.

В Челябинске произошел пожар на тракторном заводе
Общество
Фото:МЧС России по Челябинской области

Пожар на тракторном заводе произошел вечером 26 ноября. Площадь возгорания составила 40 кв. м., сообщали в МЧС.

По данным телеграм-канала «112», причиной пожара стало короткое замыкание. Телеграм-канал Mash, писал, что после возгорания в домах, расположенных рядом с заводом, на некоторое время пропало электричество.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Алексей Текслер пожары заводы Челябинск

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
В Белоруссии потушили пожар в подземном резервуаре с остатками нефти
Общество
В Подмосковье произошел пожар на электроподстанции
Общество
В Башкирии при пожаре в доме погибли женщина с четырехлетней дочкой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 96,92 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 88,81 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54
Три человека погибли на руднике в Якутии из-за выброса метана Общество, 23:48
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 23:47
При пожаре на тракторном заводе в Челябинске никто не пострадал Общество, 23:37
В Краснодаре после драки из-за подъемного крана задержали 100 мигрантов Общество, 23:27
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя — пять историй РБК и ВТБ, 23:18
Украинский беспилотник сбили над территорией Орловской области Политика, 23:12
Развожаев рассказал о последствиях урагана в Севастополе Общество, 23:04
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Тарасова объяснила падения Валиевой на заключительном этапе Гран-при Спорт, 23:00
Комфортен даже на плохих дорогах: все о грузовике «Валдай 8» РБК и Газ, 22:55
Израиль освободил третью группу заложников в рамках временного перемирия Политика, 22:53
Почему прогулки на свежем воздухе стали роскошью: новые тренды горожан РБК и Ahead, 22:32
ХАМАС освободил четырехлетнюю американку, потерявшую обоих родителей Политика, 22:32
Сборная Италии впервые за 47 лет выиграла Кубок Дэвиса Спорт, 22:29
В Анапе из-за непогоды на один день отменили занятия в школах и детсадах Общество, 22:19