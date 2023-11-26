В Крыму из-за ураганного ветра около 40 тыс. человек остались без света

В Крыму из-за ураганного ветра 40 тыс. человек остались без света

Фото: Администрация города Евпатории

Около 40 тыс. жителей Крыма остались без света в результате шторма, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале.

«Без электроэнергии порядка 40 тыс. крымчан», — написал он. Крючков уточнил, что работы по восстановлению электроснабжения начнутся после снижения силы ветра, ориентировочно — после 00:00 мск.

По словам советника, из домов в Евпатории эвакуировано 150 человек. 100 из них размещены в гостиницах, 50 — у родственников.



Дорога из Саки в Евпаторию полностью закрыта, добавил советник.

Ранее Крючков писал о пяти затопленных домах в Евпатории, жильцов которых эвакуировали.

Вечером 26 ноября на Крым обрушился ураганный ветер со скоростью до 40 м/c. Из-за шторма в море была подтоплена дорога из Симферополя на подъезде к Евпатории, ее перекрыли. В десяти селах наблюдались перебои в электроснабжении, также в нескольких населенных пунктах жители лишились воды. В поселке Героевское 40 домов оказались заблокированы.

На фоне урагана власти Севастополя объявили понедельник, 27 ноября, нерабочим днем для школ, детских садов, учреждений социальной сферы и спорта.

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