В Крыму из-за ураганного ветра 40 тыс. человек остались без света
Около 40 тыс. жителей Крыма остались без света в результате шторма, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале.
«Без электроэнергии порядка 40 тыс. крымчан», — написал он. Крючков уточнил, что работы по восстановлению электроснабжения начнутся после снижения силы ветра, ориентировочно — после 00:00 мск.
По словам советника, из домов в Евпатории эвакуировано 150 человек. 100 из них размещены в гостиницах, 50 — у родственников.
Дорога из Саки в Евпаторию полностью закрыта, добавил советник.
Ранее Крючков писал о пяти затопленных домах в Евпатории, жильцов которых эвакуировали.
Вечером 26 ноября на Крым обрушился ураганный ветер со скоростью до 40 м/c. Из-за шторма в море была подтоплена дорога из Симферополя на подъезде к Евпатории, ее перекрыли. В десяти селах наблюдались перебои в электроснабжении, также в нескольких населенных пунктах жители лишились воды. В поселке Героевское 40 домов оказались заблокированы.
На фоне урагана власти Севастополя объявили понедельник, 27 ноября, нерабочим днем для школ, детских садов, учреждений социальной сферы и спорта.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами