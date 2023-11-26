В Турции море вышло из берегов и затопило крупные города после ливня

В Турции море вышло из берегов и затопило крупные города после ливня

Измир, Турция (Фото: Mahmut Serdar Alakus / Anadolu / Reuters)

В Турции из берегов вышли Эгейское и Средиземное моря, в результате были затоплены крупные города, такие, как Измир и Анталья, передает Anadolu.

По данным газеты Huttiyet, главное управление метеорологии Турции и Управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD) выпустили экстренные предупреждения для 64 из 81 илов (провинций) Турции: предпоследний, оранжевый уровень опасности, объявлен в 44 илах, еще в двадцати — желтый. Milliyet пишет, что накануне предупреждение было объявлено для 76 провинций.

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В Измире в районах Каршияка и Конак в результате выхода моря из берегов после сильного ливня были затоплены береговые линии, сады, дороги, офисы, многоквартирные дома и магазины, передает Anadolu.

Накануне, 25 ноября, в городе весь день шел дождь, пишет агентство. В результате уровень моря поднялся примерно на 1 м, заявили городские власти. Как сообщил мэр Измира Тунч Сойер, сейчас ликвидацией последствий потопа заняты 1,2 тыс. сотрудников коммунальных служб, воду в городе откачивают порядка 250 машин.

В Анталье, где объявлен оранжевый уровень погодной опасности, с 25 ноября продолжает идти дождь, передает Anadolu. Из-за сильного ветра на море в окрестностях города образовались высокие волны, улицы затопило, что затрудняет движение транспорта. Накануне в городе также прошел град.

Затопленными из-за погоды, по данным агентства, оказались дома и офисы в центре города, а также сельскохозяйственные угодья. Как сообщает мэрия, из берегов вышла река Дюден.

Синоптики предупредили жителей города, что в ближайшее время в Анталье пройдет гроза. Интенсивность дождя и гроз, согласно прогнозам, уменьшится не раньше второй половины дня 27 ноября.

Непогода затронула и другие илы, в том числе Коджаэли и Дюздже, на северо-западе Турции (их омывают Черное и Мраморное моря). Из-за сильного ветра там поднялись волны, и вода залила береговые линии. В иле Османие шторм повредил сельскохозяйственные угодья и разрушил постройки, в некоторых местах погиб скот, пишет Anadolu.

В провинции Мугла, где расположен курорт Даламан, накануне прошел торнадо, передает NTV. Ветер срывал крыши домов, валил конструкции и деревья.