В Москве перекрыли движение на Мосфильмовской из-за горящей проводки

В Москве перекрыли движение на Мосфильмовской улице, где загорелась проводка

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В Москве возле дома по ул. Мосфильмовская, 43/40, произошло возгорание электропроводки, по этой причине движение в близлежащем районе полностью перекрыто, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в телеграм-канале.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, отметили в ведомстве. Там посоветовали водителям выбирать альтернативные маршруты проезда.

Движение транспорта осуществляется по дублеру, затруднений для проезда нет, добавили в дептрансе.

По данным сервиса 2ГИС, в доме, возле которого начался пожар, расположены художественная мастерская и центр по ремонту автомобильных аккумуляторов. Согласно сервису «Яндекс.Карты», в здании также находятся центр тренингов для сметчиков и продюсерский центр.

Ранее, 23 ноября, в Ленинском городском округе Подмосковья произошел пожар на электроподстанции в селе Молоково. Телеграм-канал Baza писал, что около часа ночи местные жители заметили вспышку со стороны подстанции, после чего в округе отключилось электричество, в районе подстанции началось возгорание. Несколько населенных пунктов Подмосковья было обесточено, передавал канал.