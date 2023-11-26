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Политика ,  
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Воробьев рассказал об ущербе в результате атаки дронов в Подмосковье

Воробьев: несколько строений получили повреждения при атаке дронов в Подмосковье

В ночь на 26 ноября российские силы ПВО перехватили пять беспилотников в четырех муниципалитетах Московской области, в результате атаки дронов было повреждено несколько строений. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

Беспилотники сбили в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах, уточнил глава Подмосковья.

«В 3 случаях есть повреждения строений на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет. На местах руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы и окажут помощь жителям, где это необходимо. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал он.

В Брянской области сбили четыре беспилотника за ночь
Политика

Российское Минобороны в ночь на 26 ноября сообщило, что в четырех регионах — Московской, Тульской, Брянской и Калужской областях — силы ПВО сбили в общей сложности 20 дронов. В Брянской области, по словам главы региона Александра Богомаза, было сбито четыре дрона. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил об уничтожении двух беспилотников. Калужский губернатор Владислав Шапша число сбитых дронов не называл.

Приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины после начала военной операции.

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Теги
Андрей Воробьев Московская область беспилотники

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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