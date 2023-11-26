Воробьев: несколько строений получили повреждения при атаке дронов в Подмосковье

Воробьев рассказал об ущербе в результате атаки дронов в Подмосковье

В ночь на 26 ноября российские силы ПВО перехватили пять беспилотников в четырех муниципалитетах Московской области, в результате атаки дронов было повреждено несколько строений. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

Беспилотники сбили в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах, уточнил глава Подмосковья.

«В 3 случаях есть повреждения строений на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет. На местах руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы и окажут помощь жителям, где это необходимо. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал он.

Российское Минобороны в ночь на 26 ноября сообщило, что в четырех регионах — Московской, Тульской, Брянской и Калужской областях — силы ПВО сбили в общей сложности 20 дронов. В Брянской области, по словам главы региона Александра Богомаза, было сбито четыре дрона. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил об уничтожении двух беспилотников. Калужский губернатор Владислав Шапша число сбитых дронов не называл.

Приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины после начала военной операции.