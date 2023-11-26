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Политика ,  
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Премьер-министр Баварии заявил о государственном кризисе в Германии

Премьер Баварии Зёдер: Германия оказалась в тяжелом кризисе из-за дыры в бюджете

Германия оказалась в условиях тяжелого кризиса из-за решений правительства и появившейся в бюджете дыры, заявил глава Христианско-социального союза (ХСС) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Его слова приводит журнал Welt.

«Наше правительство просто барахтается. <...> Сейчас объявят чрезвычайное положение в вопросе государственного бюджета. Де-факто это не что иное, как чрезвычайная ситуация в правительстве», — сказал Зёдер.

Он подчеркнул, что власти должны переориентировать энергетическую политику, чтобы сэкономить деньги.

В Минфине Германии предупредили о последствиях изъятия бюджетных €60 млрд
Экономика
Кристиан Линднер

В январе 2022 года правительство канцлера Олафа Шольца задним числом изменило бюджет за 2021 год, перекинув оттуда в климатический фонд и на финансирование «зеленых» энергетических проектов неизрасходованные €60 млрд кредитных средств, предназначавшихся для борьбы с последствиями пандемии. 16 ноября 2023 года Конституционный суд Германии изъял из бюджета €60 млрд.

Средства для борьбы с пандемией брали в долг в связи с чрезвычайной ситуацией, и, согласно решению суда, правительство не имело права ими свободно распоряжаться. Теперь климатический фонд сократят на эти €60 млрд.

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер уточнил, что из-за сокращения бюджета в будущем «будет не хватать государственного финансирования, которое предназначалось для обновления экономики и инфраструктуры». Он добавил, что в его ведомстве работают над новыми концепциями для изменения сферы экономического развития Германии.

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Теги
Германия Бавария экономический кризис Олаф Шольц

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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